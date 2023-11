Boxeador pega prisão perpétua por atirar de ponte ex-namorada grávida

Felix Verdejo foi considerado culpado pela morte de Keishla Rodríguez, que estava grávida de seu filho

PORTO RICO – O boxeador porto-riquenho Felix Verdejo, de 30 anos, foi condenado neste sábado (4) à prisão perpétua pelo assassinato de Keisha Rodriguez, 27, sua ex-namorada, que estava grávida. O crime ocorreu em maio de 2021.

Uma testemunha de identidade não revelada, acusou Verdejo de dar um soco no rosto da jovem e com uma seringa, injetar na mulher uma substância não identificada. Ele também amarrou os braços e os pés da mulher com arame e, em seguida, jogou Keisha de uma ponte.

O boxeador se entregou às autoridades dias depois e ficou detido sem fiança. Ele foi acusado de sequestro e roubo de carro, que resultou na morte da ex-namorada e de um feto, além de usar e portar arma de fogo durante um violento crime. Um amigo de Verdejo, também foi acusado de ajudar no crime.

Atualmente o atleta é casado e tem uma filha pequena.

Verdejo representou Porto Rico nos Jogos Olímpicos de 2012 e tornou-se boxeador profissional naquele ano, competindo no peso leve. Foi apontado como uma joia de Porto Rico e sucessor de lendas como Felix Trinidad e Miguel Cotto.