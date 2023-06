Ação resultou na apreensão de 420 pedras de crack e outros

entorpecentes

Agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) prenderam neste domingo (18), três traficantes na localidade conhecida como Pontilhão, na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio.

Com eles, os policiais apreenderam 420 pedras de crack e outros entorpecentes.

A ocorrência foi encaminhada à 25ª DP (Engenho Novo).