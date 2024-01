Brasil é o país com mais casos de dengue no mundo, diz OMS

Os casos são mais da metade dos 5 milhões registrados mundialmente

Levantamento divulgado pela Organização Mundial da Saúde nesta sexta-feira

aponta que o Brasil lidera mundialmente o número de casos de dengue, com 2,9

milhões registrados em 2023. Os casos são mais da metade dos 5 milhões

registrados mundialmente.

Segundo a instituição, a crise climática está entre as causas, já que têm elevado a

temperatura mundial, fazendo com que o Aedes aegypti sobreviva em ambiente

onde antes isso não ocorria. O fenômeno El Niño de 2023 também acentuou os

efeitos do aquecimento global das temperaturas e das alterações climáticas.

Do total de casos constatados no Brasil, 1.474, ou 0,05% do total são casos de

dengue grave, também chamada de dengue hemorrágica. O país é o segundo na

região com o maior número de casos mais graves, atrás apenas da Colômbia, com

1.504 casos. Os dados são referentes ao período de 1 de janeiro a 11 de

dezembro.

Transmissão autóctone

Países anteriormente livres de dengue, como França, Itália e Espanha, também

reportaram casos de infecções originadas no país – a chamada transmissão

autóctone – e não no estrangeiro, segundo a OMS.

A dengue é a infecção viral mais comum transmitida a humanos picados por

mosquitos infectados. É encontrado principalmente em áreas urbanas com climas

tropicais e subtropicais.

Os principais sintomas da dengue são febre alta, dor no corpo e articulações, dor

atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no

corpo.

O Brasil será o primeiro país do mundo a incluir a vacina contra a Dengue em seu

sistema único de saúde. Como doses são limitadas, em 2024 a previsão é de que 3

milhões de pessoas sejam vacinadas