Brasileira achada morta enviou mensagem para amigos durante ataque do Hamas

Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, participava do festival de música

atacado por terroristas

ISRAEL – O corpo da brasileira Karla Stelzer Mendes foi enterrado ontem (13) em

Israel. Ela estava na festa rave atacada pelo Hamas, no último sábado (7) e teve a

morte confirmada pelo Brasil.

“Vieram os terroristas, jogaram bomba. A gente saiu correndo. Eu tô aqui no meio

do mato com outras duas pessoas e o Gabriel. E com medo de ninguém vir matar a

gente”, disse a brasileira de 42 anos em um dos últimos registros de sua voz.

No meio do caos, ela conseguiu enviar para amigos essa mensagem de áudio, que

cita o nome do namorado. Karla também gravou um vídeo publicado pelo jornal O

Globo.

Dá para ouvi-la chamando o namorado, o israelense Gabriel Azulay, que foi

encontrado morto na quarta-feira. Em entrevista à Globonews, o embaixador do

Brasil em Israel, Frederico Meyer, confirmou a morte de Karla. “Acabamos de

confirmar que ela faleceu e o enterro é hoje”, disse.

Karla morava há uma década em Israel ao lado do filho, de 19 anos, que está

servindo o Exército. Um amigo de infância no Brasil, contou por telefone que Karla

era uma pessoa da paz, que gostava de capoeira.

Além de Karla, outros dois brasileiros foram mortos nos ataques terroristas do

Hamas. Todos estavam na festa rave. A também carioca Bruna Valeanu, de 24

anos, morava há oito em Israel e estudava comunicação e marketing.

O gaúcho Ranani Nidejelski Glazer, de 23, morava há sete anos no país e também

tinha cidadania israelense. Durante a invasão, Ranani chegou a se refugiar num

bunker, com a namorada. Mas o local foi invadido.