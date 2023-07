Brasileiro é preso em aeroporto de Miami por falsa ameaça de bomba

ESTADOS UNIDOS – Rodrigo Prado Bernardi Martins, um brasileiro de 44 anos, foi

preso em Miami por fazer uma falsa ameaça de bomba no aeroporto internacional da cidade dos Estados Unidos nesta quinta-feira (20).

Martins tinha uma passagem com destino ao Brasil, mas, antes de embarcar,

começou a bater boca com uma agente da companhia aérea American Airlines, de

acordo com a emissora WSVN.

A funcionária da empresa aérea afirmou que ele teria que despachar uma bagagem

de mão, porque os espaços para malas dentro da cabine já tinham sido

preenchidos.

Ele, então, pediu um cadeado para a bagagem, mas a atendente da American

Airlines disse que a empresa não fornece cadeados. Nesse momento, a funcionária

entendeu que o brasileiro, que mal fala inglês, afirmou que tinha uma bomba na

mala.

A aeromoça chamou agentes de segurança do aeroporto, que prenderam o

brasileiro. Posteriormente, ele foi interrogado com o auxílio de um tradutor. Martins afirmou, durante o interrogatório, que na verdade ele disse à aeromoça que ele não tinha uma bomba na mala, mas que ele nem mesmo poderia reproduzir a frase exata que disse porque ele não fala a língua.