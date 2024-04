Bretas tem nova derrota após Justiça absolver mais dois réus da Lava Lato

Marcelo Bretas enfrenta um processo administrativo disciplinar no CNJ

Liderada pelo juiz federal Marcelo Bretas, a operação Lava Jato do Rio de Janeiro

enfrentou uma nova derrota nesta semana com a absolvição de dois réus: os

empresários Cláudio Fernandes Vidal e Luiz Alberto Gomes Gonçalves, sócios da

J.R.O Pavimentação.

A acusação contra eles envolvia um esquema de corrupção e direcionamento de

licitações em colaboração com a Secretaria de Obras do Estado do Rio durante os

mandatos dos governadores Sergio Cabral e Luiz Fernando Pezão. Contudo, a

Justiça concluiu que não havia provas suficientes para sustentar a sentença, que se

baseava principalmente em delações.

Vidal e Gonçalves foram alvos da Operação Boca de Lobo em 2018, que também

resultou na prisão de Pezão, então governador do Rio.

Embora tenham sido detidos naquele ano, foram libertados em 2019 e estavam

sujeitos a medidas cautelares desde então. Todos os seus ativos permaneceram

bloqueados até a recente absolvição. A decisão, tomada em conjunto pela 1ª turma

especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi unânime e teve seu

acórdão publicado na última quarta-feira (24).

Recebeu críticas

Com a série de derrotas judiciais e várias sentenças revertidas, Marcelo Bretas tem

sido alvo de críticas por sua atuação no âmbito da Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele

é acusado de violar procedimentos jurídicos e os princípios fundamentais do Direito.

No caso de Vidal e Gonçalves, por exemplo, a decisão do TRF2 foi influenciada pelo

fato de o juiz não ter considerado os argumentos das defesas.

Bretas está afastado e enfrenta um processo administrativo disciplinar no Conselho

Nacional de Justiça por supostas irregularidades na condução de processos no Rio.

Também alvo da Operação Boca de Lobo, o ex-governador Pezão já havia sido

absolvido em abril do ano passado pelo TRF2 de uma condenação a 98 anos de

prisão por corrupção passiva e ativa, assim como outros alvos da mesma operação.