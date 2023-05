Briga com sushiman deixa dois esfaqueados em Niterói, Região Metropolitana do Rio

Os dois homens sofreram lesões nos braços e mãos

Um sushiman de 29 anos esfaqueou dois colegas, de 29 e 35 anos, respectivamente, na manhã da última segunda-feira (15), na Praia de Charitas, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, após uma briga e o agressor ser chamado de corno.

O crime aconteceu em um quiosque nas proximidades da estação das barcas. Testemunhas relataram que as duas vítimas estavam bebendo quando o suspeito chegou no local para também beber. Em determinado momento, uma das vítimas teria chamado o sushiman de corno e ele reagiu a facadas. É que uma das vítimas

teria tido um relacionamento com a ex-mulher do agressor.

O primeiro homem que teria chamado o sushiman de corno foi esfaqueado, assim como um segundo que tentou apartar a briga. Em seguida, o esfaqueador fugiu correndo.

De acordo com agentes do Programa Segurança Presente, quando eles passavam pela Avenida Silvio Piçanço, eles avistaram uma confusão e várias pessoas correndo pelo calçadão. Em seguida foram informados de que um homem atacava a facas outros dois homens.

As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Mário Monteiro, em Piratininga. Os dois homens receberam atendimento e em seguida alta médica. Em seguida, eles encontraram o homem com a faca. As vítimas e o agressor foram levados para a 79ª DP (Jurujuba). O suspeito das facadas vai responder em liberdade por lesão corporal com emprego de arma branca.