Briga por música levou universitário a tentar matar a mulher na frente da filha do casal

Márcio George Gomes Neves foi preso por suspeita de tentativa de

feminicídio

A Justiça converteu de flagrante para preventiva, a prisão de Márcio George Gomes

Neves, de 37 anos, durante audiência de custódia que aconteceu nesta quinta-feira (23), em Benfica, Zona Oeste do Rio.

A juíza Priscila Macuco Ferreira destacou agressões anteriores para determinar a

prisão preventiva, além do motivo fútil da briga. “A vítima, que é companheira do

custodiado há cerca de um ano e três meses e possui um filho em comum, relatou

que ao longo do relacionamento ele sempre foi muito agressivo, com surtos

descontrolados, se exaltando sem motivos. Afirmou que já ocorreram muitas brigas

entre o casal e que em diversas vezes foi agredida pelo conduzido”, destaca a

magistrada.

A briga, dessa vez, teria sido motivada porque Márcio não queria que a vítima

ouvisse música. Na audiência, a mulher relatou que não consegue falar direito por

ter sido enforcada, e que teme pela sua vida.

Ele foi preso na última terça-feira (21) por tentativa de feminicídio contra namorada. O estudante de matemática da UFRJ enforcou a vítima, e só parou com a chegada de amigas dela, segundo o delegado da 37ª DP (Ilha do Governador).

“As declarações colhidas em sede policial não deixam dúvidas acerca da tentativa

de feminicídio pelo acusado, que somente não matou a vítima em razão da chegada

das duas amigas da estudante”, explicou o delegado de polícia, Felipe Santoro.

O preso disse à Justiça que sofre de ansiedade e esquizofrenia, e que faz uso de

medicação controlada. Ele foi encaminhado ao presídio.