Brigado com o pai, prefeito de Campos Wladimir Garotinho admite ‘momento difícil’ em família

‘Meu coração pede para dizer que eu te amo muito’, postou Wladimir para o pai, Garotinho

Em meio a uma crise com o pai, o ex-governador Anthony Garotinho, o também político Wladimir Garotinho, prefeito de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, publicou no último domingo, Dia dos Pais (11), em suas redes sociais uma mensagem sobre o Dia dos Pais em que admite o “momento difícil” na relação entre os dois.

“Poderia não postar nada hoje, na verdade me pediram pra não postar, mas meu coração pede para dizer que eu te amo muito e que eu cuidarei de você enquanto Deus me der vida”, escreveu Wladimir.

Acompanhada de uma foto de Wladimir beijando Garotinho, a postagem aposta em um fim iminente dos conflitos. “Sim, pai, estamos em um momento difícil do nosso relacionamento, não consigo mais esconder, pois todos ao meu redor percebem a minha dor, e os que estão ao seu redor a sua dor. Já passamos por outros momentos assim, esse também passará”, disse o prefeito.

Uso de metáforas

Recorrendo a metáforas, Wladimir também afirma no texto que é parecido com o pai, e que o choque de gerações “às vezes solta faísca, e o que não falta é gente pra jogar gasolina”. E completa: “Por sorte, temos outros tantos bombeiros para socorrer”.

Também domingo, Garotinho postou em suas redes sociais uma foto dedicada ao Dia dos Pais, em que aparece com sua mulher, a ex-governadora Rosinha, e seus filhos e netos. Wladimir também está na imagem. Garotinho afirma que “teus filhos não são teus filhos. São filhos e filhas da vida, anelando por si própria.” E acrescenta: “Podes dar-lhes amor, mas não teus pensamentos, pois eles têm seus pensamentos próprios.”

Indireta para o filho

Os desentendimentos atuais entre Garotinho e Wladimir vieram a público também pelas redes sociais, no início deste mês, após Rosinha publicar mensagens direcionadas, indiretamente, ao filho. Evangélica, ela recorreu a trechos bíblicos para demonstrar seu descontentamento com a crise familiar.

“Já é bíblico que chegaria o tempo em que os filhos se voltariam contra seus pais”, diz Rosinha na mensagem postada no Instagram. “Eu só não me preparei pra passar por isso dentro da minha família”, prosseguiu. A ex-governadora também afirmou que o herdeiro enaltece os pais “em público” apenas por “interesses pessoais”, mas “no secreto humilha, pisa, nos neutraliza como se fôssemos um fantoche”. “É muito difícil sentir esta dor que corrói o peito”, acrescentou. “Um desabafo de uma mãe rejeitada, doída e sofrida por sentir tanta covardia”, afirmou.