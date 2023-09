Bruno de Luca diz que viu atropelamento, mas não sabia que era amigo Kayky Brito

Bruno de Luca e a esposa Sthéfany Vidal chegam à 16ª DP para prestar depoimento/Rafael Nascimento/g1

Ouvido nesta quarta-feira (6), na 16ª DP (Barra da Tijuca), na condição de testemunha, o ator Bruno de Luca disse à polícia que viu o atropelamento na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na madrugada do último sábado (2), mas só soube que a vítima era Kayky Brito no dia seguinte. Ele contou que viajou para São Paulo para assistir ao festival The Town e tentou falar com o amigo. Foi quando soube que ele estava internado em estado grave e voltou ao Rio.

Ele disse que achou que Kayky tivesse ido embora antes do atropelamento e que não se recorda como foi deixou a Avenida Lúcio Costa, onde os dois estavam em quiosque.

De Luca disse que os dois estavam na casa dele e resolveram sair. Pegaram o carrro dele e seguiram até um quiosque na orla, escolhido “de forma aleatória”. E que resolveram deixar o veículo estacionado e iriam retornar de uber para casa, já que pretendiam beber.

Disse que os dois chegaram a se despedir, e ele virou as costas. O ator falou também que não sabe o que Kayky foi fazer em direção ao seu carro e citou que tem trauma de acidente.

“Não aguento mais ver essas imagens (do atropelamento). Só quero que ele se recupere logo”, disse ele, que agradeceu mais uma vez as mensagens de solidariedade que está recebendo.

Último boletim

O mais recente boletim divulgado pelo Hospital Copa D’Or, na tarde de quarta, indicava que Kayky “tinha sinais de melhora evolutiva”. Ele se recupera dos procedimentos cirúrgicos realizados na segunda-feira (4). O estado de saúde dele é grave.