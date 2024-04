C.E abre processo contra deputado do RJ que expulsou militante do MBL da Câmara

Briga envolveu pontapés e troca de ofensas verbais/Reprodução/X

O Conselho de Ética da Câmara abriu na quarta-feira (24) um processo disciplinar para apurar a conduta do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), que, aos chutes e empurrões, expulsou da Casa um militante do Movimento Brasil Livre (MBL).

O Partido Novo, autor da representação, pede a cassação do mandato do deputado por condutas que violam as “normas de decoro que exigem respeito e decoro nas interações”.

O pedido de abertura de procedimento contra Glauber foi apresentado após ele protagonizar, na última semana, embates físicos com o membro do MBL Gabriel Costenaro e o deputado Kim Kataguiri (União-SP), um dos fundadores do movimento.

Na última terça (16), Glauber e Costenaro discutiram verbalmente em um dos anexos da Câmara. O desentendimento evoluiu para empurrões e chutes do parlamentar contra o militante do MBL, em um movimento para retirar à força Gabriel Costenaro das dependências da Casa.

A discussão seguiu no exterior do anexo da Casa e precisou ser apartada por policiais legislativos, que conduziram os dois para prestar depoimento no Departamento de Polícia Legislativa (Depol) da Câmara.

Mais agressões

Já no Depol, Glauber passou a discutir com Kim Kataguiri, que havia se dirigido ao local para acompanhar o correligionário do MBL. Vídeos mostram que, em determinado momento, Glauber Braga segura e pressiona as mãos de Kim, ato que o Novo também classifica como agressão física ao Conselho de Ética.