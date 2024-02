Cabo assassinada investigava 400 PMs suspeitos de integrar milícia no Rio de Janeiro

Vaneza Lobão foi morta na porta de casa

A cabo Vaneza Lobão, e 31 anos, brutalmente morta por policiais em frente à sua

casa em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, em novembro de 2023, tinha um papel

crucial na investigação de aproximadamente 400 policiais militares suspeitos de

envolvimento com milícias. Atuando na 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, sua

principal tarefa era manter uma lista de suspeitos, concentrando-se na Zona Oeste

do Rio.

As investigações sobre o crime resultaram na prisão do subtenente Leonardo

Vinicio Affonso, suspeito não apenas de vínculos com milícias, mas também de

acessar informações cruciais sobre a cabo. Affonso, que anteriormente trabalhou na

mesma unidade que Vaneza, foi afastado após uma denúncia anônima, promovido

e, posteriormente, tornou-se motorista pessoal de um coronel.

prisão, destacando a complexidade do caso.

O subtenente permanece detido enquanto as investigações continuam.