Cabo da PM é executado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

O cabo da Polícia Militar Thiago dos Santos Reglo foi assassinado a tiros, na tarde desta quarta-feira (11), no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O agente era lotado no 41º BPM (Irajá). O policial estava de folga e a arma dele não foi levada após o crime. Os agentes do programa Segurança Presente preservaram o local até a chegada de policiais do 15º BPM (Duque de Caxias). O caso será será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).