Cabos eleitorais são presos colocando faixas contra Tande Vieira em Resende

Cabos eleitorais usavam máscaras e bonés para não serem reconhecidos

Quatro cabos eleitorais foram presos na madrugada do último sábado (28) em Resende, no Sul Fluminense, colocando faixas nas ruas com ataques contra o deputado estadual Tande Vieira (PP), que concorre à prefeitura da cidade com apoio do prefeito Diogo Balieiro (PL). Eles foram levados para a 89ª DP, delegacia da área.

Entre os detidos estariam integrantes da campanha de Renan Marassi (Republicanos) adversário de Tande na disputa. Dois dos acusados, Ildo Bruno Costa Alves e Gustavo Rafael Santiago Soares, usavam máscaras e bonés para não serem reconhecidos. Algumas faixas haviam sido afixadas numa ponte da cidade.

Eles foram flagrados pelo sistema de monitoramento por câmeras da prefeitura. Com eles foram aprrendidas as faixas e quatro máscaras tipo Anonymous, do filme ‘V de Vingança’.

Gustavo Santiago seria assessor do deputado estadual Thiago Rangel, de Campos dos Goytacazes.