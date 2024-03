Cadela de resgate do Corpo de Bombeiros do RJ embarca para auxiliar nas buscas dos dois fugitivos da penitenciária de Mossoró

Mais três especialistas do canil da corporação também foram enviados para acompanhar a cadela Akira na força-tarefa do Governo Federal

O Governo do Rio enviou neste domingo (10/03) a cadela de busca e resgate do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Akira, e mais três militares do canil para reforçar as buscas pelos dois criminosos que fugiram do presídio de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro.

O pedido de ajuda foi solicitado ao Governo do Estado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a previsão é que a equipe faça parte da força-tarefa por 12 dias, retornando ao Rio de Janeiro em 23/03.

“O canil do Corpo de Bombeiros do Rio é uma referência no país. Nossos cães são preparados para atuar em diferentes ambientes, climas e terrenos. São verdadeiros heróis de quatro patas e vão cumprir com maestria mais essa missão”, declarou o governador Cláudio Castro.

O animal, da raça Bloodhound, é conhecido pelo olfato apurado. Além disso, Akira possui o Certificado Nacional de Busca e Resgate.

“Akira é especializada na busca por odor específico, sendo capaz de refazer o trajeto do indivíduo a partir de um item pessoal, como uma peça de roupa, por exemplo”, explicou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.