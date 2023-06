Cães abandonados são resgatados em casa no Sampaio, na Zona Norte do Rio

Os maus-tratos contra animais ainda é uma triste realidade e está se tornando cada vez mais frequente na cidade. Nesta semana, 20 cachorros foram encontrados abandonados, em condições precárias, em uma casa no bairro do Sampaio, na Zona Norte do Rio.

Após o recebimento de denúncias de moradores, equipes do vereador Marcio Ribeiro (Avante), em parceria com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais do Rio Janeiro (SMPDA), se reuniram para fazer a retirada gradativa dos cães. Nesta sexta-feira (30), oito animais já foram resgatados.

De acordo com a equipe de resgate, o imóvel, localizado na rua Cadete Polônia, 493, estava insalubre e os animais estavam sem alimento e água.

“Constatado os maus-tratos, os animais serão atendidos pelos médicos veterinários e levados ao abrigo da prefeitura. Após avaliação e com a devida autorização judicial, os cachorros serão destinados a adoção. O abandono de animais é uma questão de saúde pública e, mais do que isso, é crime previsto em lei”, afirmou o vereador Marcio Ribeiro.

Os animais estão sendo levados ao Abrigo Municipal Fazenda Modelo, em Guaratiba.

“Gostaria de agradecer a equipe do vereador Marcio Ribeiro e o secretário de Proteção e Defesa dos Animais, Vinicius Cordeiro. Em dois dias eles resolveram o problema e eu quero expressar a minha gratidão a essa causa tão importante”, disse uma moradora.

Abandonar, não oferecer assistência médica, alimentação adequada, manter animais em locais insalubres ou trancafiados, falta de cuidados com a higiene e, claro, casos de agressão, são alguns dos exemplos que merecem ser denunciados urgentemente para garantir uma melhor vida aos animais.