‘Call center do crime’ é fechado pela polícia e 35 pessoas são presas

O escritório oferecia falso empréstimo no Centro do Rio

Mais um escritório de falso empréstimo foi fechado pela Polícia Civil esta sexta-feira (28). Na ação, 35 pessoas foram presas em flagrante na Rua da Assembleia, no Centro do Rio. Os agentes da 73ªDP (Neves) levantaram dados que levaram até o escritório. Os investigadores afirmam que a quadrilha fazia empréstimos no nome de pessoas que forneciam dados pessoais, como nome, CPF e dados financeiros, e ficava com o dinheiro.

No local onde funcionava o escritório foram apreendidos computadores, planilhas de faturamento, roteiros de atendimento e ligação aos clientes e insumos de informática.

A polícia afirma que o endereço é propriedade do mesmo responsável por outro escritório, que foi fechado nesta semana pela 72ªDP (São Gonçalo). Até meta mensal de faturamento os golpistas tinham. Os detidos vão responder por associação criminosa.