Câmara aprova pedido de impeachment de prefeito que chamou balconista de “negrinha”

O prefeito Irineu Nogueira chegou a ser preso em flagrante

A Câmara Municipal de Itatiaia, no Sul Fluminense, aprovou um pedido de

impeachment do prefeito Irineu Nogueira (MDB), na noite da última terça-feira (24).

O processo administrativo tem relação com a prisão dele por injúria racial após ser

acusado por uma funcionária de uma padaria de chamá-la “negrinha” .

De acordo com a Casa, a denúncia foi protocolada pela presidente do Partido dos

Trabalhadores (PT) da cidade, Ana Paula Silva. Na votação, os parlamentares que

não apoiaram a permanência do prefeito no cargo conseguiram a maioria dos votos,

com oito votos contra dois. Onze vereadores participaram da sessão.

Depois da votação, foi feito um sorteio para definir os parlamentares que farão parte

da comissão processante, que é a responsável pela condução do processo. Os

escolhidos foram: Thiaguinho (União Brasil) para presidente, Tim Campos

(Solidariedade) para relator e Fabrício da Mudança (Solidariedade) para membro.

Apuração dos fatos

Ainda de acordo com a Câmara, a partir de agora “serão realizados os

procedimentos para apuração dos fatos, intimação do prefeito para apresentação

de defesa, chamamento de possíveis envolvidos no caso e após será julgado o

processo”.

Se o prefeito tiver o mandato cassado poderá ficar inelegível por 8 anos, a contar

do término do mandato para o qual foi eleito.