Camareira de motel morre depois de ser atropelada por cliente em São Gonçalo

Soraia Mendonça trabalhava há mais de cinco anos no local

A camareira de um motel morreu na segunda-feira (1°), três dias após ser atropelada durante o trabalho no bairro Arsenal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Soraia Mendonça Castanheiro, de 51 anos, chegou a ficar internada em estado grave, mas não resistiu.

O caso aconteceu na última sexta-feira (28). O filho da vítima conou que a mãe estava varrendo o estacionamento quando um carro dirigido por um idoso de 74 anos entrou no local, antes da cancela abrir. A estrutura acabou acertando a cabeça da vítima, que ainda foi atropelada pelo veículo em seguida. A pessoa que estava sentada no lado do carona fugiu durante a ação.