Câmera de segurança flagra execução à luz do dia na Zona Oeste do Rio

Câmera registra execução de homem em Vargem Grande/Reprodução

A execução de um homem em plena luz do dia na Rua Manhuaçu, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, aconteceu na última terça-feira (14). A câmera de segurança de uma casa flagrou o momento em que Carlos Alberto Nascimento Machaites, de 39 anos, é abordada por um criminoso armado às 14h40.

Nas imagens é possível ver que o executor desce pela porta do passageiro de um carro prata e, com uma arma em punho, aponta para o homem. A vítima, que segurava um saco de lixo preto e estava a cerca de 50 metros de casa, solta o objeto, levanta as duas mãos e vira de costas. O criminoso, então, se aproxima e em menos de 5 segundos faz vários disparos. O bandido entra no carro e foge com a ajuda de comparsas que aguardavam dentro do veículo.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para uma ocorrência de homicídio e chegando ao local encontraram a vítima sem vida. A perícia foi realizada pela A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que trabalha para identificar o assassino e descobrir a motivação do crime.