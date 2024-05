Câmeras de prefeitura ajudam na prisão de suspeito de homicídio em Santa Cruz

Imagens da câmara de monitoramento da Prefeitura de Itaguaí/Divulgação

Câmeras de monitoramento da Prefeitura de Itaguaí, na Baixada Fluminense, foram fundamentais para auxiliar a Polícia Civil na prisão de Antônio Souza de Andrade, na última terça-feira (30). Ele é suspeito de envolvimento no homicídio do empresário Fábio Ortega, de 73 anos, no dia 18 de abril, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Através das imagens registradas pelas câmeras da prefeitura, investigadores da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) analisaram toda a dinâmica do crime, que iniciou nas ruas de Itaguaí, por onde a vítima passava, e o desfecho na Avenida Padre Guilherme Decaminada, em Santa Cruz.

Em um trecho do vídeo, é possível identificar Antônio Souza de Andrade ao volante do carro que perseguiu a vítima. Além dele, outro homem aparece nas imagens. Conforme a polícia, eles acertaram vários tiros em Ortega, que capotou o veículo e colidiu em um poste, vindo a óbito.

A especializada informou que Fábio Ortega, que já foi investigado por envolvimento com o jogo do bicho, em São Paulo, estaria iniciando um investimento no mercado de apostas on-line. As investigações seguem para saber se este fato motivou o homicídio.