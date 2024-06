Caminhão da Limppar se envolve em acidente com um morto e três feridos

Um acidente envolvendo um caminhão de coleta de lixo da empresa Limppar, na última quarta-feira (12), deixou pessoa morrta e outras três feridas, no Morro do Concreto, no bairro Wona, em Belford Roxo, Baixada F minense.

Segundo informações, o veículo estava subindo a na Rua Damasco quando perdeu os freios, derrubou o muro de uma casa e tombou na piscina da residência.

Hariel Miguel, de 23 anos, morreu na hora. Jorge Felipe, 33, Jhony Messias, 21, e o motorista Deazir Cosme, 49, foram socorridos pelo SAMU ao Hospital Municipal de Belford Roxo. Jorge e Deazir tiveram ferimentos leves, já Jhony foi quem sofreu o ferimento com maior gravidade. Apesar disso, todos eles estão estáveis.

Envolvida em processo

Em nota, a Prefeitura de Belford Roxo informa que “o caminhão envolvido no acidente pertence à empresa Limppar, que, através de uma decisão judicial, voltou a fazer o recolhimento de lixo no município. A Secretaria de Serviços Públicos destaca que irá cobrar que a empresa assuma todas as responsabilidades pelo acidente dentro da forma da lei”.

A Limppar está envolvida em processo no Tribunal de Conta do Estado (TCE). O órgão constatou que a prestadora de serviços causou um prejuízo de mais de R$ 40 milhões aos cofres de Belford Roxo, com alteração da quantidade de lixo recolhida para aumentar a verba que receberia do município.