Campanha de vacina antirrábica imuniza mais de 900 cães e gatos em Belford Roxo

A campanha de vacinação antirrábica e imunizou 942 animais, sendo 773 cães e 169 gatos

A Prefeitura de Belford Roxo, através do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, promoveu uma campanha de vacinação antirrábica, que imunizou 942 animais, sendo 773 cães e 169 gatos. A imunização ocorreu na Subprefeitura do Parque Amorim e no Campo do Cantão, no Vale do Ipê.

O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, pontuou sobre as ações da campanha em Belford Roxo. “Todos os anos estaremos oferecendo essa vacinação gratuita, pois sabemos da importância dela para as pessoas que criam animais”, afirmou Brayan. “Além disso, ela é muito necessária para a vida dos seus bichinhos. Por exemplo, a raiva é uma doença fatal e não tem cura. Então sempre busque garantir o bem-estar deles”, finalizou o coordenador municipal de endemias.

A moradora do bairro Parque Amorim, Ângela Marta, 56 anos, levou seu cachorrinho para tomar a vacina. “Nem todos tem condições de arcar com os custos dessa vacinação. Então essa ação gratuita é muito importante para a população”, ressaltou Ângela, com seu cachorrinho Bob. “Eu acho todo essa vacinação muito importante, pois os bichinhos são nossas famílias. E queremos sempre o bem daqueles que amamos”, comentou José Ferreira, 54, também morador do Parque Amorim.