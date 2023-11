Campeã da Flup 2023, ” Entre o Céu e a Favela”, apresenta espetáculo gratuito no dia da Favela

A Ong ” Entre o Céu e Favela” fundada pela atriz e empreendedora social Cintia Santana apresentará no dia 04 de novembro, em que comemora o dia da Favela, o espetáculo “Cordel do Morro da Providência”.

A peça mambembe será apresentada às 15 horas no bar da Jura, localizada na praça Américo Brum no Morro da Providência. O enredo fala da história do Morro da Providência e mistura um elenco com crianças e adolescentes.

“Eu vim do Tá na Rua, minha formação foi em teatro de Rua. E acho que contar a história do Morro da Providência em forma de cordel de maneira itinerante é a melhor forma artística de falar sobre a origem da primeira favela da américa latina. Acho importante enquanto movimento cultural da identidade do teatro de rua e do teatro criado e realizado por crianças e adolescentes da favela”.

Serviço:

Dia 04/11

Entrada Franca

Classificação livre

Local: Praça Américo Brum, S/N – Morro da Providência / Bar da Jura

Horario: 15h

Morro da Providência

Duração: 20 minutos

Direção: Cintia Santana

Autor: Leandro Siqueira

Figurino: André Uytanã

Elenco: Ana Júlia Everton

Lucas Lemos

Ludimila Ribeiro

Maria Eduarda Almeida

Rayssa Costa

Rhyan Valente

Sophia Moraes