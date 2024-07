Campos Neto sai de férias e escolhe Galípolo como presidente interino do Banco Central

Gabriel Galípolo é diretor de Política Monetária

BRASÍLIA – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, iniciou suas

férias e designou Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária e indicado por Lula, como presidente interino da instituição. Segundo o regimento interno do Banco Central, o presidente tem o direito de escolher um substituto durante suas

ausências.

Em recente entrevista, Lula chamou Galípolo de “menino de ouro”, mas frisou que

ainda é cedo para decidir quem indicará para ser o futuro presidente do BC.

Segundo informação de Valdo Cruz, no g1, Galípolo assumirá temporariamente a

liderança do BC até 19 de julho, período que coincide com a ausência de Campos

Neto, cujas férias começaram oficialmente ontem (3).