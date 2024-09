Candidato a vereador é alvo de ataque a tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

O candidato a vereador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Gerson Cunha de Almeida Reis Filho, conhecido como Gersinho Filho Jacaré, foi alvo de um ataque a tiros no bairro Cerâmica nesta sexta-feira (20).

A Polícia Militar informou que equipes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio na região. No local, os agentes foram informados pela vítima que dois homens em uma motocicleta dispararam contra o seu carro blindado e, em seguida, fugiram. O veículo chegou a ficar com marcas de tiros na janela do motorista, mas o candidato não se feriu.

Nas redes, Gerson comentou o caso brevemente. “Passando para avisar que está tudo bem, acabei de chegar em casa, mais tarde falo com vocês”, disse.

O caso foi registrado na 58ª DP (Posse) e investigações estão em andamento para identificar a autoria dos disparos e esclarecer os fatos.