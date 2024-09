Candidato a vereador morto em Nova Iguaçu é sepultado 

O corpo do candidato a vereador João Fernandes Teixeira Filho, conhecido como Joãozinho Fernandes, que foi assassinado a tiros em Nova Iguaçu, na última terça-feira (24), foi sepultado na tarde de quarta-feira (25) no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A vítima, de 48 anos, estava dentro de um carro na Rua São Jorge, altura do número 495, no bairro da Cacuia, após um ato eleitoral, quando foi alvo do atentado. O político estava concorrendo às eleições municipais de 2024 pelo partido Avante.

Além dele, outras duas mulheres foram atingidas. As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Segundo o hospital, Célia Regina da Silva Faria, de 64 anos, sofreu ferimentos no ombro esquerdo, e seu estado de saúde é estável.

Já Joilma Melo de Oliveira, de 52 anos, permanece internada, e seu estado de saúde é grave, mas estável. Ela foi baleada nas costas. O caso entrou para a lista de outros quatro assassinatos de candidatos a vereadores que aconteceram nas últimas semanas, durante o período eleitoral.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crime.