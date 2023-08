Candidato de extrema direita lidera primárias para as eleições presidenciais na Argentina 

Javier Milei está à frente nas inteções de votos para a presidência

ARGENTINA – O candidato oposicionista de extrema direita Javier Milei surpreendeu e foi o mais votado nas eleições primárias da Argentina, realizada no último domingo (13). A votação final ocorre em 22 de outubro. Com 97,39% dos votos apurados, a chapa de Milei, A Liberdade Avança, tinha 30,04% dos votos.

De acordo com reportagem do g1, a segunda chapa mais votada foi a do partido “Juntos pela Mudança”, também de oposição, com 28,7% dos votos. Em outubro, ela será representada Patricia Bullrich, que teve 16,98% dos votos gerais.

A chapa governista, União Pela Pátria, ficou em terceiro com 27,27% dos votos, no pior desempenho do peronismo na história das prévias. O ministro da Economia, Sergio Massa, foi o mais votado da legenda (21,41%).