Candidatura de Zito a prefeito de Duque de Caxias pode ter o apoio do PT

O ex-prefeito está com um pé dentro do PV, mas PT não descarta apoio

A federação PT-PCdoB-PV começa debater a possibilidade de apoiar, no segundo maior colégio eleitoral do Rio, a cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a pré-candidatura a prefeito de José Camilo Zito.

Segundo o O Globo on-line, o ex-prefeito da cidade está com um pé dentro do PV, legenda que negocia sua filiação. Já o PT, que conversa com o PDT, não descarta o apoio a Zito.

A falta de apego de Zito a um partido não assusta a esquerda. O político já passou por siglas como PP, PSDB, PTR e PSB, a maioria de centro-direita. Sua última filiação foi ao PSD. Para o vice-presidente estadual do PV, André Lazaroni, o embarque na legenda representa a chance real de a esquerda voltar a eleger um prefeito na Baixada, reduto de políticos bolsonaristas. Das 13 cidades da região, somente Japeri tem um governo de esquerda. Eleita pelo PDT, a prefeita Fernanda Ontiveros se filiou recentemente ao PT.

“Não vejo hoje na Baixada Fluminense uma figura do campo popular com forte apelo entre os eleitores. A esquerda precisa de nomes com esse perfil, mas que sejam alinhados ideologicamente com questões sociais e ambientais. Temos de ser realistas e nos adaptar ao perfil da região, por isso o convite a Zito”, diz Lazaroni, ao comparar a cidade a regiões como a Zona Sul do Rio, em que a esquerda é forte eleitoralmente.