Cano chega a marca histórica de 100 gols pelo Fluminense

O Fluminense segue vivo na Copa do Brasil. O Tricolor visitou o Caxias e, com dois gols de Germán Cano, venceu por 2 a 1 para avançar. Com seus dois gols, Cano ultrapassou a marca de 100 gols com a camisa do Flu, números que o atacante almejava desde a temporada 2024, além de chegar a 10 gols no ano.

O Tricolor comandou as ações em toda a primeira etapa, mas sofria para criar no gramado irregular do estádio Centenário. A primeira grande chance veio aos 12, quando Cano recebeu na pequena área, finalizou forte, mas Victor Golas defendeu. O gol sairia só aos 40, quando Canobbio deu belo passe para Jhon Arias, que cruzou para a área e contou com desvio antes de Cano completar de carrinho para as redes.

Na volta para a segunda etapa, o Flu encontrava mais espaços, com o Caxias conseguindo ir mais ao ataque e deixando a defesa mais aberta, mas conseguindo ainda colocar uma bola na trave de Fábio. Aos 20, então, Martinelli fez belo passe na área para Canobbio, que tocou para o meio e encontrou Germán Cano, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Acontece que, no lance seguinte, após falta na área, Alisson parou em Fábio, mas, no rebote, conseguiu marcar e diminuir a desvantagem. Depois disso, porém, o placar não foi mais movimentado.