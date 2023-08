‘Canta Belford Roxo’ leva Elymar Santos a Heliópolis

O cantor Elymar Santos se apresentará na praça de Heliópolis na próxima sexta-feira/Reprodução

O cantor Elymar Santos será a principal atração do projeto “Canta Belford Roxo”,

que será realizado na próxima sexta-feira (25-08), a partir das 19h, na Praça de

Heliópolis. Elymar interpretará diversos sucessos de sua carreira como: “Taras e

Manias”, “Escancarando de Vez” e “É Gostoso te Amar”, entre outros. A primeira

edição do “Canta Belford Roxo” foi na semana passada, no bairro Roseiral, com os

cantores gospel Gisele Nascimento, Samuel Messias e Misaías Oliveira. O projeto

seguirá até 31 de dezembro levando entretenimento à população.

Empolgado com o sucesso do primeiro show do “Canta Belford Roxo”, realizado no

Roseiral, o secretário de Cultura de Belford Roxo, Robson Sarmento, está otimista

para o show do cantor Elymar Santos. “Creio que também teremos um grande

público, pois Elymar Santos é um cantor popular. Além disso, a praça de Heliópolis já é um point tradicional e bem familiar. A Prefeitura tem a missão de levar diversão às pessoas e o projeto “Canta Belford Roxo” colabora para que isso aconteça”, avaliou Robson Sarmento.

Carreira musical diversificada

Elymar Santos começou sua carreira apresentando-se em programas de calouros,

comandados nas décadas de 80 e 90 por Chacrinha e Flávio Cavalcanti. Dono de

uma boa voz que canta diversos ritmos, Elymar Santos ficou famoso em 1985

quando alugou a casa de espetáculo Canecão, no Rio de Janeiro para realizar um

show. Em 1986 gravou o primeiro LP, “Elymar no Canecão”, no qual interpretou

entre outras “Começaria tudo outra vez”, de Gonzaguinha e “Se eu quiser falar com

Deus”, de Gilberto Gil.

Versátil, Elymar Santos também já se aventurou em concursos de samba-enredo na

sua escola de coração: a Imperatriz Leopoldinense. Em 2014, a agremiação

homenageou o ex-jogador Zico e levou para a Sapucaí o enredo “Arthur X – O Reino

do Galinho de Ouro na Corte da Imperatriz”.

O samba foi assinado por Elymar Santos, Gil Branco, Guga, Me Leva e Tião Pinheiro. Em 2019, ele voltou a assinar um samba vencedor na Imperatriz (o enredo foi “Me dá um dinheiro aí”) com os parceiros Maninho do Ponto, Julinho Maestro, Dudu Miler, Márcio Perci e Jorge Arthur.