Cantor americano Oliver Tree e youtuber argentino Gaspi estão entre as vítimas de acidente de helicóptero no Rio

Autoridades divulgaram o nome das vítimas da colisão e queda de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes

As autoridades no Rio de Janeiro divulgaram no início da tarde deste domingo (14) o nome das 6 vítimas da colisão e queda de 2 helicópteros no Recreio dos Bandeirantes.

Entre os mortos estão o cantor americano Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspi, ambos com pelo menos 2 milhões de seguidores.

As vítimas são:

Helicóptero PP-MAC

Alexandre Souza, piloto da aeronave;

Gaspar Prim, o Gaspi, youtuber argentino;

Lucas Brito Chaves, o Lucas Frota, produtor musical brasileiro;

Lucas Vignale, diretor de videoclipes argentino;

Nickel Oliver Tree, cantor e produtor americano.

Helicóptero PR-DJJ

Charles Marsillac, piloto.

Quem eram?

Oliver Tree era um músico norte-americano conhecido pela persona excêntrica com visual caricato, com cortes de cabelo e roupas exagerados. Leia perfil do cantor.

Entre os hits do artista estão “Miss You”, parceria com Robin Schulz, e “Life Goes On”. Somados, os clipes têm cerca de 800 milhões de visualizações.

Gaspar Prim Díaz, conhecido como Gaspi, foi um criador de conteúdo argentino conhecido por seu humor irreverente e provocador, com vídeos de abordagens espontâneas a desconhecidos nas ruas de Buenos Aires, marcados pela saudação “buenass” e por sua voz grave. Confira quem era.

Em 2025, Gaspi ganhou ainda mais visibilidade internacional ao participar da “La Velada del Año V”, evento de boxe entre criadores de conteúdo organizado pelo streamer espanhol Ibai Llanos, no Estádio La Cartuja, em Sevilha.

O acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h59 para a ocorrência. Segundo testemunhas, as aeronaves se chocaram no ar e caíram em um pátio repleto de carros estacionados no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste.

O terreno pertencia a uma igreja abandonada e havia sido alugado pela montadora BYD. O espaço ocupa o quarteirão da Avenida das Américas com as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos.

O helicóptero que levava Oliver, Gaspi e os produtores, um Eurocopter AS 350 B2, modelo conhecido como Esquilo, explodiu ao atingir o solo. As chamas se alastraram pelos veículos elétricos, o que causou mais explosões. A coluna de fumaça podia ser vista a quilômetros de distância.

O outro, um Bell 206B, não pegou fogo e caiu com o trem de pouso para o alto. O piloto morreu preso às ferragens.

Fuselagens ficaram espalhadas em um raio de pelo menos 100 metros — uma cauda, por exemplo, parou no terraço de um prédio vizinho. Os helicópteros também caíram em pontos distantes do pátio.

Nota do Cenipa

“A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informa que, neste domingo (14), investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 3), com sede no Rio de Janeiro (RJ), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo duas aeronaves, de matrículas PP-MAC e PR-DJJ, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro (RJ).

Durante a ação inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação.”

Dono de helicóptero envolvido em acidente no RJ foi autuado pela Anac em 2025

O proprietário do helicóptero PP-MAC — uma das aeronaves envolvidas no acidente, já foi autuado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em julho de 2025.

Segundo a decisão da agência, Oswaldo de Luca Filho teria recusado exibir livros, documentos contábeis, informações ou estatísticas aos agentes da fiscalização. Os agentes ponderaram que, por ser a primeira notificação, a multa aplicada ficou nos patamares mínimos, de R$ 8 mil.

Com informações do g1