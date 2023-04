Cantora portuguesa apresenta novo álbum em turnê no Brasil

Entre os dias 21 e 30 de abril, MARO, a multi-instrumentista, compositora e produtora, natural de Lisboa – Portugal, licenciada pela Berklee College of Music (Boston, 2017) apresenta seu novo álbum “hortelã” em tour pelo Brasil, acompanhada pelos renomados guitarristas e produtores catalães, Darío Barroso & Pau Figueres.

A cantora chega ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira (28/04), onde fará sua apresentação no Teatro Copacabana Palace.

O novo álbum de MARO, “hortelã”, dá vida a uma versão intimista e despojada das suas canções mais recentes, afirmando uma presença acústica folky. Maioritariamente em português, este álbum foi gravado em trio, com os guitarristas catalães Darío Barroso & Pau Figueres.

MARO teve estreia oficial em 2018. Lançou cinco álbuns e um EP. Posteriormente, colaborou com Jacob Collier em sua DJESSE World Tour, em 2019. Ela já abriu concertos para inúmeros artistas, incluindo Jessie J, Charlotte Cardin e Téo, entre outros. Seus shows esgotaram em Portugal, Espanha, Brasil, México e EUA.

Em 2020, nasceu “ITSAME, MARO!”, um projeto dedicado a promover a colaboração à distância entre diversos artistas. A série inclui 100 episódios com músicos de todos os gêneros, como Eric Clapton, Lennon Stella, The Paper Kites, Pablo Alborán, Lizzy McAlpine, Madison Cunningham, ANAVITÓRIA, Ivan Lins, Vitor Kley, Sílvia Pérez Cruz, Maria Gadú, Mayra Andrade, Rui Veloso, Lionel Loueke, entre outros.

Mais recentemente, venceu o Festival da Canção e representou Portugal no Eurovisão (2022) com “saudade, saudade”, garantindo um lugar no top 10. Também lançou “can you see me?”, álbum que desvenda um novo lado, com influências do pop, trap, world & folk. Em junho do ano passado, em 2 horas apenas, esgotou a Sala São Paulo dentro no programa Matinais, comemorando o Dia de Portugal, 10 de Junho.

Serviço

Data: 28 de abril

Local: Teatro do Copacabana

Hora: 20h

MARO “hortelã” | Tour Brasil | Abril 2023