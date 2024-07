Cão vira-lata adotado por PM sobe de patente e vira ‘sargento’no Rio

O cãozinho Oliveira, adotado pela Polícia Militar foi promovido nesta quinta-feira (4). De cabo, o mascote mudou de patente e agora é conhecido como Sargento Oliveira.

O animal, que apareceu no 17º BPM (Ilha do Governador) no final de 2018 e

conquistou a todos, acabou adotado por um policial militar.

Ele chegou de mansinho e foi ficando. Oliveira ganhou água, comida e carinho do

cabo Cristiano Oliveira Gonçalves, o seu tutor oficial.

Segundo reportagem do g1, Oliveira não brinca em serviço. Além de farda, tem

medalhas e está sempre presente em vários setores dos quartéis. E também faz o

maior sucesso nas redes sociais.