Capitão da PM morre após ser baleado na cabeça no Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio

Um capitão da Polícia Militar foi baleado no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona

Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. Rafael Galvão da Costa, de 41 anos, foi

atingido na cabeça e chegou a ser levado para o Hospital municipal Salgado Filho,

no Méier, também na Zona Norte, mas não resistiu ao ferimento. O corpo será

levado para o Instituto Médico-Legal (IML).

O oficial estava no Morro do Urubu participando de uma operação do 3º BPM

(Méier). De acordo com relatos de moradores da comunidade em redes sociais,

houve um intenso confronto entre policiais e bandidos na região.

Em seu perfil na rede social X, a PM lamentou a morte do capitão Galvão. De

acordo com a postagem, o oficial deixa esposa e dois filhos.