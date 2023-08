CAPS de Belford Roxo promove festa agostina

Funcionários do Caps II e Caps – AD e pacientes se divertiram no arraiá

Diversão e inclusão. A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Secretaria

Executiva de Saúde Mental, promoveu na quinta-feira (10-08), o Arraiá do Caps II, na unidade do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), em Areia Branca. A festa

agostina também reuniu usuários, pais e funcionários do Centro de Atenção

Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD).

Com decoração e figurinos típicos da festividade, os participantes celebraram o

momento com brincadeiras, comidas tradicionais e uma divertida quadrilha.

Cachorro-quente, sopa, canjica, pipoca, salgados e doces foram oferecidos para o

público presente.

Autonomia dos envolvidos

Para a secretária executiva municipal de Saúde Mental, Camila Cortes, esses

eventos são fundamentais para fortalecer vínculos da equipe multidisciplinar com os usuários. “A festa reforça a interação social dos assistidos, e ajuda a reabilitar e

desenvolver a autonomia dos envolvidos”, ressaltou. “É com imensa satisfação que

celebramos esse dia de festividade com muita diversão e alegria”, completou a

diretora do Caps II, Hanna Nazário.

A moradora de Shangrilá, Marília do Araújo, de 39 anos, levou o filho Carlos

Henrique, 20 anos, para aproveitar a festa. “Agradeço demais pelo acolhimento de

toda equipe técnica e por proporcionarem esse ambiente de descontração. Meu filho

tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e evoluiu muito com todas as sessões

interativas”, comentou Marília.