Capsi Artes leva literatura e música às crianças autistas em Belford Roxo

A literatura e a música coloriram o Centro de Atenção Psicossocial Intantil (Capsi), na manhã desta quinta-feira (14-09), na edição 2023 do Capsi-Artes. Familiares, amigos e responsáveis de crianças e adolescentes autistas participaram do encontro

promovido pela equipe da unidade especializada e pela Divisão de Saúde Mental,

da Secretaria Municipal de Belford Roxo (DVM/Semus).

“O Capsi Artes é uma das muitas oficinas temáticas realizadas pelo Capsi. O objetivo

deste ano é estimular a imaginação de nossos usuários, através da literatura

aplicada”, explicou a coordenadora da Divisão de Saúde Mental da Semus, Camila

Cortes. “Um de nossos princípios é a reabilitação social.”, completou.

A diretora técnica do Capsi, Cátia Rosa, enfatizou a importância da arte e da

literatura como meios terapêuticos do espectro autista. “Sabemos da importância do

imaginário e esse público que vive um isolamento muito específico. A literatura é

uma expressão artística que, quando usada como recurso terapêutico, que

apresenta resultados significativos. Escolhemos a literatura como tema desse ano

por causa da Bienal (do Livro)”, comentou Cátia Rosa. Além de contação de

histórias, o Capsi Artes teve apresentação de música das crianças e adolescentes

atendidas na unidade e distribuição de livros.

Agradecimento

A dona de casa Rosilene Silva Pinheiro dos Santos, 32 anos, agradeceu às equipes

da rede Municipal pelo acolhimento dado à filha Lívia dos Santos Rocha do

Nascimento, 5. “Só tenho que agradecer a todos os profissionais que tem ajuda a

minha filha. Tem dois anos que percebi a Lívia não falava. Hoje, ela está sendo

acompanhada por neurologista, fonoaudióloga, fisioterapia e psicólogo aqui no

Capsi, no Albert (Ambulatório Albert Sabin) e na Tamoios (Policlínica)”, declarou

Rosilene.