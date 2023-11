Capturado suspeito de matar advogada queimada em Búzios, Região dos Lagos

Bruno Rodrigues Delatorre foi preso suspeito da morte de Valessa Nascimento

O suspeito pela morte da advogada Valessa Nascimento Válido da Conceição, de 44 anos, foi preso pela Polícia Civil. O crime aconteceu no dia 31 de outubro, na casa da vítima, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. O corpo foi encontrado carbonizado no quarto do imóvel atingido por um incêndio. Bruno Delatorre foi preso por feminicídio numa ação conjunta entre equipes da Polícia Civil, da 127ª DP (Búzios), e da Polícia Militar, na noite desta terça-feira. O homem e a vítima teriam uma relação conturbada há anos, em que reatavam o namoro e voltavam a se separar.

Bruno foi encontrado em menos de três horas após ter o mandado de prisão temporária expedido. O delegado titular da 127ª DP, Phelipe Cyrne, conduziu as investigações desde o início do caso.

O corpo da advogada foi encontrado no quarto da casa em que morava, no bairro Rasa, em Búzios. A família de Valessa foi acionada pela polícia para coleta de DNA para confirmação legal da identificação da vítima.