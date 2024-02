Capturados por reconhecimento facial no domingo de carnaval

Wallace Lima, preso por agentes do segurança Presente em Copacabana

Câmeras equipadas com sistema de reconhecimento facial usadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública foram decisivas para a prisão de duas pessoas durante o domingo de carnaval, no Rio. Em Copacabana, na Zona Sul, agentes do Segurança Presente, prenderam Wallace Lima da Silva Rodrigues, de 27 anos, na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul. Ele foi abordado após informações sobre o reconhecimento facial terem sido passadas para os agentes que estavam em patrulha de rotina no bairro. Wallace foi preso e elevado para a 12ª DP (Copacabana) por conta de um mandado contra ele por roubo. O homem tem anotações criminais, também, por tráfico, corrupção de menores e receptação.

No Centro da cidade, PMs prenderam um homem com mandado de prisão por não pagamento de pensão alimentícia. Ele foi encontrado na Avenida Presidente Vargas, no Centro, e conduzido à 5ª DP (Lapa), onde o caso foi registrado.

“Caminho sem volta”

A implementação de câmeras com capacidade de reconhecimento facial na rotina da Polícia Militar do Rio já é considerada pelo secretário da força, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, “caminho sem volta”. O sistema, que cruza imagens de câmeras captadas em tempo real com cem mil fotos disponíveis em um banco de dados que guarda informações sobre 28 mil foragidos da Justiça, tem capacidade para agregar até 150 câmeras por todo o estado. A PM pode incluir e retirar equipamentos do sistema, dependendo do objetivo do monitoramento.

As câmeras localizadas em estradas, ruas e estações de trem e metrô, podem verificar mais de 60 faces por segundo. Quando o programa faz o “match” de um rosto flagrado com o sistema de foragidos, emite um alerta com uma sirene que toca no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro.