Caravana da Ciência recebeu a visita de mais de dois mil alunos em Belford Roxo

Os secretários Matheus Carneiro e Luciano Arigone ficaram entusiasmados com o que foi apresentado na Caravana da Ciência

Muita ciência, aprendizado e novas experiências tomaram conta das mentes dos alunos que passaram pela Caravana da Ciência, estacionada em frente ao Polo Cederj, em Belford Roxo. Em três dias, cerca de 2.500 estudantes de escolas municipais, estaduais, guarda mirim e demanda espontânea (quem foi por conta própria) tiveram acesso a experimentos sobre eletricidade física, animais peçonhentos, planetário inflável e girotec (equipamento que simula gravidade zero e

noção espacial no treinamento de pilotos).

Em Belford Roxo, o projeto é uma iniciativa da Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, através da Guarda Mirim e a Secretaria

de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome. Para o secretário de Gestão

e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, muito bom saber que o

conhecimento está sendo levado para os alunos da cidade. “Hoje encontrei os

professores do Colégio Estadual Gustavo Barroso, onde me formei, e tive a alegria

de me reconectar. Através de mais um projeto, a educação e conhecimento está

chegando aos alunos de maneiras lúdicas e divertidas”, garantiu Matheus.

Experiências educativas

O secretário de Segurança Pública, Luciano Arigone, agradeceu a visita e o carinho

de todos pela caravana. “As crianças puderam participar de experiências educativas

e ter contato com o mundo da ciência. Agradeço também a Prefeitura por

proporcionar esse momento inesquecível a elas”, disse Arigone.

Em parceria com a Secretaria Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome,

os referenciados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos também

visitaram a caravana. “Os mesmos alunos das escolas são desse grupo. A caravana

fez sucesso, até os nossos idosos participaram. Esse é um governo de amor e

acolhimento ao público”, acrescentou a secretária da pasta, Tatiana Ervite.

Projetos educativos

Aluna da Guarda Mirim e do Ciep General Ladário Pereira Telles, Yasmin Victória, 12 anos, contou que é o seu primeiro ano de guarda mirim participando dos projetos

educativos do curso. Em específico da caravana, ela não perdeu tempo e foi em

todas as estações, mas gostou mesmo do planetário.

“Achei a ideia do projeto muito boa, pois assim também estamos em contato com outras experiências. Tudo o que aprendi na caravana, vai complementar os meus estudos. Fiquei encantada com as estrelas do planetário”, disse a menina.