Carioca desaparece após ataques do Hamas a festa na Faixa de Gaza

A família da carioca Bruna Valeanu, que está entre os brasileiros desaparecidos nos

conflitos em Israel, sofre com a falta de notícias da jovem desde o último sábado (7).

Ela estava na festa Universo Paralello, próximo à Faixa de Gaza, interrompida pelo

ataque terrorista do Hamas.

“É muito angustiante. Tem mais de 48 horas que a gente não tem notícias da minha

irmã. Eu estou um pouco aflita agora, enfim, a gente vai perdendo um pouco as

esperanças”, afirmou Nathalia Valeanu.

A mãe e outra irmã de Nathalia estão em Israel e enfrentam dificuldades. “O

governo de Israel não está dando nenhuma assistência. Eu moro aqui no Brasil,

mas a minha mãe e a minha outra irmã estão lá. O governo não está ajudando com

nada, com nenhuma informação, com nada”, destacou a irmã.

O Ministério das Relações Exteriores informou que contabilizou, até as 14h do

último domingo (8), um brasileiro ferido e três desaparecidos.

“Ela (Bruna) foi para esta festa, estava com um grupo grande de amigos, muitos

brasileiros e israelenses. Ela acabou se separando, na hora do ataque, das outras

amigas dela, que já se salvaram. Ela ficou em um grupo onde estava o Liam, um

amigo do trabalho, que é israelense”, contou Nathalia.

“A última coisa que conseguimos foi a localização dela por mensagem. Era uma

localização perigosa, onde os terroristas entraram armados em caminhonetes,

tanques, motos”, disse a irmã da carioca.

Outra brasileira

Autoridades identificaram outros dois brasileiros desaparecidos em Israel. Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, nasceu no Rio de Janeiro e tem cidadania israelense. Ela mora no país com o filho de 19 anos. O jovem faz parte do exército local.

E o gaúcho Ranani Glazer, 24. Todos estavam no festival de música eletrônica.

Ataque em festival

O festival de música eletrônica atacado neste sábado (7) pelo Hamas em Israel tem origem brasileira e foi criado pelo DJ Swarup, pai do DJ Alok. A edição Israelense do Universo Paralello foi interrompida durante o ataque e deixou mais de 260 pessoas mortas, segundo as autoridades israelenses.

O DJ filmou o festival sendo interrompido. O vídeo postado mostra fumaça no céu e as pessoas se movimentando no evento de música eletrônica, que acontecia em Tel Aviv.

Segundo relatos, os organizadores do evento começaram a avisar sobre o ataque terrorista e pediram que todos se deitassem no chão. Cerca de 3 mil pessoas estavam no local do festival.

Muitas pessoas do público conseguiram fugir de carro pelas estradas de acesso antes que os terroristas invadissem o local. Autoridades israelenses informaram que, durante o ataque, pessoas se esconderam numa região de mata, em lixeiras e embaixo de corpos baleados.