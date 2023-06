Carreta do Trabalhador estaciona em Belford Roxo com ofertas de serviços

O atendimento móvel será no bairro São Bernardo

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e a Prefeitura de Belford Roxo

realizam nesta sexta-feira (16), das 9h às 14h, o evento “Carreta do Trabalhador”, que oferecerá uma série de serviços, destacando-se: cadastro no Balcão de Empregos, orientação de carteira digital e habilitação do seguro-desemprego. As senhas serão distribuídas das 9h às 11h.

O evento contará ainda com a participação das seguintes secretarias municipais:

Trabalho, Renda e Economia Solidária; Saúde; e Assistência Social, Cidadania, da

Mulhere e Combate à Fome, além da Fundação de Desenvolvimento Socual de

Belford Roxo (Funbel). Juntos, esses órgãos oferecerão diversos serviços como:

formalização do MEI; isenção de identidade e outras certidões, cadastro de Bolsa

Família, vacinação, segunda via de CPF, entre outros serviços.