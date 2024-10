Carreta tomba sobre van e mata oito atletas de equipe de remo do Projeto Remar para o Futuro, de Pelotas

PARANÁ – Nove ocupantes de uma van morreram após uma carreta container tombar sobre o veículo na BR-376, por volta das 21h40 do último domingo (20), em Guaratuba, no litoral do Paraná. Ao todo, 10 pessoas estavam na van. Oito eram atletas de um time de remo do Projeto Remar para o Futuro, de Pelotas. A 9ª vítima era o motorista da van.

As vítimas são:

Samuel Benites Lopes, 15 anos, natural de São José do Norte

Henry Fontoura Guimarães, 17 anos, natural de Pelotas

João Pedro Kerchiner, 17 anos, natural de Pelotas

Helen Belony, 20 anos, natural de Pelotas

Nicole da Cruz, 15 anos, natural de Pelotas

Angel Souto Vidal, 16 anos, natural de Pelotas

Vitor Fernandes Camargo, 17 anos, natural de Pelotas

Oguener Tissot (coordenador), 43 anos, natural de Pelotas

Ricardo Leal da Cunha (motorista), 52 anos

João Milgarejo, de 17 anos, que também estava na van, foi resgatado com ferimentos leves e levado, junto com o motorista da carreta, para o Hospital São José, em Joinville (SC). O hospital informou que eles estão em observação, com estado de saúde estável.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 665, sentido Santa Catarina. A van saiu de São Paulo e tinha como destino o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, explicou a polícia.

Por conta do acidente, a rodovia ficou interditada por 15 horas e chegou a registrar 22 quilômetros de congestionamento. A pista no sentido Santa Catarina foi liberada às 11h57, de acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul.

Parceria com universidade

O projeto era realizado em parceria entre a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Prefeitura. A iniciativa tem por objetivo a socialização de alunos da rede pública municipal por meio do esporte, estimulando o desenvolvimento social e a formação de atletas.

Pelotas decretou luto oficial de sete dias. A prefeita Paula Mascarenhas se encontrou com familiares de vítimas na manhã desta segunda-feira (21) e afirmou que está em contato com as autoridades do Paraná para tratar do traslado dos jovens.

Em publicação nas redes sociais, o governador Eduardo Leite manifestou pesar pelas mortes. “Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional”, disse. (Leia a íntegra abaixo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou que “não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas”.

Mortos em acidente no PR ganharam 7 medalhas no Campeonato Brasileiro de Remo

O que se sabe sobre o acidente

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu três veículos: um carro de passeio (com um ocupante), uma van de turismo (com 10 ocupantes) e uma carreta contêiner (com um ocupante).

A carreta tinha placas de Rio Grande e era conduzida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente. Ela teria perdido os freios, colidindo na traseira da van, que foi projetada e também colidiu no automóvel. Em seguida, a van rodou e a carreta a arrastou para fora da pista, tombando sobre ela.

Segundo atualização de 9h40, as equipes da PRF aguardam a chegada de um guindaste para içar a carreta com o contêiner para a retirada dos corpos.