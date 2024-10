Carro capota após colisão e deixa um ferido na Zona Sul do Rio

Uma colisão entre dois carros deixou uma pessoa ferida, na manhã desta terça-feira (22), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Um dos veículos capotou com o impacto da batida.

Uma equipe do DIA flagrou imagens impactantes do acidente. Um dos veículos, um SUV Honda HR-V, capotou, teve os vidros quebrados e a lateral amassada. Já o segundo carro, da marca Fiat, ficou com a parte frontal totalmente destruída.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Copacabana foram acionados às 8h55. A vítima foi socorrida com quadro de saúde moderado. Até o momento, não há informações se será levada para um hospital.

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Figueiredo de Magalhães com a Domingos Ferreira. Segundo o Centro de Operações Rio, duas faixas da via estão ocupadas.