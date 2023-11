Carro de deputado é atingido por tiros na Zona Oeste do Rio

O carro do deputado estadual Marcelo Dino (União Brasil) foi atingido por dois tiros, quando ele passava pela Avenida Brasil, perto da entrada de uma comunidade, em Senador Camará, na Zona Oeste, na última segunda-feira (20).

De acordo com relato feito pelo próprio Dino nas redes sociais, ele teria seguido o

caminho de um aplicativo de GPS e acabou entrando no local por engano.

Na postagem, ele informou que voltava de viagem com a família em um veículo

oficial da Assembleia Legislativa (Aler), quando teve a passagem bloqueada por

traficantes. Um dos disparos acertou a frente, enquanto o segundo pegou na lateral

do carro. Ele e os familiares não foram atingidos.

Na publicação, o deputado também manifestou sua insatisfação com o episódio.

“Graças a Deus estou bem, mas nem todos têm a mesma sorte. Por isso lutamos

tanto pela segurança pública, para que as forças de segurança do estado tenham o

exercício de suas funções apoiadas pela sociedade e pelo Ministério Público, e

assim amplo poder de combate a estes grupos criminosos que ocupam as áreas

mais carentes e espalham terror por todo estado”, divulgou.