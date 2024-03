Carro de deputado é cercado por bandidos armados de fuzis no Rio 

O deputado estadual Márcio Gualberto (PL) sofreu uma tentativa de assalto”, na

noite da última quinta-feira (7), em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. A Polícia

Civil investiga o ataque.

O parlamentar ia para casa no momento em que foi surpreendido por um carro

branco na Rua Marechal Marciano. Bandidos saíram do veículo e atiraram contra o

carro do político, que é blindado. Acompanhado por seguranças, que reagiram e

trocaram tiros com os bandidos, Márcio não se feriu.

“O carro em que estava foi fechado por um outro agora há pouco. Conseguimos dar

uma pequena ré. Dois criminosos desceram e começaram a atirar. Revidamos.

Houve uma troca de tiros. Eram aproximadamente 4 bandidos. Aparentemente um

tiro de fuzil acertou o carro em que estava. Mas, apesar disso, estamos bem. O

combate aos criminosos continuará. Deus seja louvado”, escreveu o deputado.