Carro de luxo avaliado em R$ 400 mil é apreendido pela PRF na Rodovia BR-101

O Audi A 5 foi parado durante uma fiscalização de agentes da Polícia Rodoviária Federal

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram, na noite da última terça-feira (18), um carro de luxo, importado, avaliado em R$ 400 mil. A abordagem ocorreu na Rodovia BR-101, altura de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O motorista do Audi A 5 preto seguia em alta velocidade e fazia manobras arriscadas, segundo a corporação. Ele foi detido.

Quando os agentes faziam a fiscalização do carro, eles observaram que elementos identificadores do veículo apresentavam sinais claros de adulteração.

Os policiais, então, fizeram um levantamento e verificaram que o Audi havia sido roubado há dois meses, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ocasião, bandidos renderam o dono do carro e o mantiveram refém. Eles fugiram do local com diversos bens, entre eles o veículo. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.