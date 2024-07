Carro é abandonado com dois corpos em porta-malas em Duque de Caxias 

Os corpos de dois homens foram encontrados dentro do porta-malas de um veículo,

abandonado na tarde desta quarta-feira (24), na comunidade Dois Irmãos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os corpos das vítimas com as mãos

amarradas e em estado de decomposição. O carro onde os cadáveres estavam foi

abandonado em uma rua movimentada da região. O veículo tinha marca de batida,

com a lanterna quebrada e o porta-malas amassado.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou perícia no local

e investiga o crime.