Carro é alvo de tiros em cerco policial

Um suspeito morreu e outros três ficaram feridos em cerco montado pela polícia na

Av. Pastor Martin Luther King, na altura de Colégio, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (27). Lucélio Genésio da Silva, vulgo “Ferrari”, apontado como chefe do tráfico na comunidade, foi morto no confronto e Wellington do Nascimento Ribeiro, vulgo “WL” e Gabriel Nascimento da Silva, foram encaminhados para o hospital. Um homem de cerca de 40 anos que também estava no carro não foi identificado.

Wellington possui mandado de prisão aberto por crimes como associação para

tráfico de drogas e residência mediante violência ou ameaça. Ele não tem o braço

direito, amputado após ser atingido por um tiro de fuzil. Apesar disso, PMs que já

enfrentaram o traficante em tiroteios contam que, mesmo sem o membro superior,

WL consegue atirar e ainda recarregar seu fuzil. Em 2015, ele foi flagrado andando

armado em Jorge Turco, em Coelho Neto.

Gabriel Nascimento da Silva tem mandado de prisão por crimes como roubo

mediante grave ameaça ou violência, posse ilegal de arma de fogo, e receptação

culposa.

A PM informou que foram apreendidos um fuzil, um revólver, seis granadas e quatro radiotransmissores. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.