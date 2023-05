Carro oficial do deputado Rodrigo Amorim foi usado em atos golpistas

Um carro oficial da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), cedido para o deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB), foi usado em atos golpistas no início do ano. A reportagem do TV Globo apurou que esse veículo, de placa reservada, consta de um ofício enviado pelo secretário estadual de Polícia Civil, Fernando Albuquerque,

em resposta a um requerimento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), dentro dos inquéritos que investigam os atos antidemocráticos.

Moraes tinha determinado que a polícia fluminense fornecesse detalhes do registro das placas de cinco veículos que, segundo as investigações, estiveram em acampamentos de bolsonaristas.

O pedido por respostas de Moraes foi publicado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal “O Globo”. Outro automóvel listado no ofício enviado ao STF é o de um policial civil cedido ao deputado estadual Roosevelt Barreto Barcelos, o Val Ceasa (Patriota). Este e os outros três veículos têm placas comuns.